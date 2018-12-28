Сувениры в метро: Сколько стоит память о столичном метрополитене

Всего на продажу выставлено 7 предметов сувенирной продукции.

Киевский метрополитен стал продавать сувениры со своей символикой. Продажа стартовала накануне новогодних праздников, сообщает пресс-центр метро на официальной странице в Facebook.

“Других подарков для киевлян и гостей столицы просто не существует!“, - говорится в сообщении.

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Сувенирную продукцию можно приобрести от 30 до 360 грн. Так, магнит и брелок в виде жетона и с изображением станции Золотые ворота стоит 30 грн, чашка с надписью “Не притулятися“ обойдется в 105 грн, а чашка с перечеркнутым “Не“ является продуктом общей инициативы метрополитена с благотворительным спортивным проектом KidsAutismGames.

Футболки с изображением поезда метро или надписью “Не притулятися“ можно приобрести за 360 грн, а свитшоты с такими же изображениями за 600 грн.

Купить любую из понравившейся продукции можно на сайте в социальных сетях, или во время бесплатной экскурсии в Музей истории Киевского метрополитена.

Ранее сообщалось, столичный метрополитен получит 2,5 млрд грн на строительство от Кабмина. Премьер-министр пообещал поддержать строительство метро на Виноградарь.