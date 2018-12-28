Оборонный "Квант" работал с Кузней на Рыбальском себе "в минус" - СМИ

В течении 2015-2017 годов Квант заключил 6 договоров на 46,024 млн грн с Кузней на выполнение государственного оборонного заказа.

Научно-исследовательский институт Квант около 3 лет ждал оплату от Кузни на Рыбальском facebook.com

Научно-исследовательский институт "Квант" заключило 6 договоров на выполнение государственного оборонного заказа для "Кузни на Рыбальском" на сумму 46,024 млн грн для боевых кораблей, но ждало на оплату месяцами. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на проект Марлин.

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Оборонная техника для Кузни включала в себя 2 комплекта оптико-электронной системы наблюдения и разведки, аппаратуру обнаружения лазерного излучения и комплекс управления боевым модулем для флота.

Так, для обеспечения заказа Квант потратил 20,83 млн грн собственных средств, а товар поставил еще в 2015 году, но получил всего 7,99 млн оплаты. Остальная сумма в 12 млн грн была получена только в течении 2016 года.

Для не оплаты была использована лазейка в договоре, в котором термины рассмотрения и подписания кузней акта приема-передачи товаров, работ и услуг не были определены.

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"Итак, при условии, если бы договорам были определены момент права перехода собственности на переданную продукцию с одновременным возникновением обязательств по окончательным расчетам и их выполнением со стороны заказчика, то ГП "НИИ "Квант" имел бы возможность получить в 2015 году, кроме авансовых платежей, средства на общую сумму 10,77 млн грн и обеспечить оплату расходов, осуществленных в 2015 году на производство продукции, тем самым не допустить увеличения кредиторской задолженности и, соответственно, улучшить финансовое состояние и сформировать информацию о доходах и тратах", - к такому выводу пришли аудиторы.

Ранее сообщалось, что заводу Порошенко разрешили экспортировать и импортировать оружие. Опубликовано постановление Кабмина, позволяющее Ленинской кузне экспортировать и импортировать товары военного назначения.