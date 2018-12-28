Укргаздобыча заявила о рекордной добыче за 25 лет

За 2018 год компания добыла почти 15,5 миллиарда кубометров газа. В целом добыча газа в Украине выросла всего на 0,3% за год.

За прошедший год Укргаздобыча добыла 15,49 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает пресс-служба компании.

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За январь-декабрь 2018-го было перекрыто естественное падение добычи в объеме около 950 млн кубов и на 246 млн кубометров превышена годовая добыча прошлого года, утверждают в дочерной компании Нафтогаза.

В декабре компания закрепила значение среднесуточной добычи на уровне 43,7 млн кубов, что почти на 1,3 млн кубометров больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года.

По данным Укргаздобычи, с сначала года компания увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744, пробурила 97 скважин и ввела в эксплуатацию 69 новых скважин.

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"Указанных результатов удалось достичь благодаря эффективному использованию имеющейся ресурсной базы углеводородов, хотя большинство месторождений, которые дают 95% голубого топлива, истощены до 87%", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз инициировал проверки облгазов за незаконные начисления. Глава Нафтогаз считает, что облгазы незаконно начисляют дополнительные объемы газа потребителям.