Британцы признали Ryanair худшим авиаперевозчиком

Компания Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка, опубликовала результаты опроса британцев, согласно которым бюджетная авиакомпания Ryanair оказалась на последнем - 19-м месте - среди перевозчиков, летающих из Британии, сообщает BBC.

Читай также: Центр Венеции обложат туристическим налогом

В топ-5 списка попали Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.

Другие крупные британские авиакомпании, Easyjet и British Airways, заняли 11 и 15 место в списке.

В 2018 году Ryanair пережил масштабную забастовку. Компания отменяла рейсы и не предлагала клиентам компенсации, а также трижды меняла правила провоза багажа.

Опрошенные выразили недовольство процессом регистрации, удобством кресел, едой и напитками, а также комфортом в салоне самолета. Читай также: Турция вводит налог на безопасность для туристов Тысячи опрошенных заявили, что “больше никогда“ не будут пользоваться услугами этой авиакомпании.

Представитель Ryanair заявил, что опрос не отражает реальный успех компании.

“Количество пассажиров Ryanair выросло на 80% за последние шесть лет, а сайт Ryanair.com стал самым посещаемым авиасайтом в мире. Эти факты свидетельствуют о том, что потребители хотят чего-то большего, чем нерепрезентативный опрос только 8 тысяч человек“, - заявил представитель компании.