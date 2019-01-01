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Британцы признали Ryanair худшим авиаперевозчиком

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В 2018 году Ryanair пережил масштабную забастовку, компания отменяла рейсы и не предлагала клиентам компенсации, а также трижды меняла правила провоза багажа.
Пока украинцы в восторге от Ryanair британцы недовольны компанией
Пока украинцы в восторге от Ryanair британцы недовольны компанией
Getty Images

Компания Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка, опубликовала результаты опроса британцев, согласно которым бюджетная авиакомпания Ryanair оказалась на последнем - 19-м месте - среди перевозчиков, летающих из Британии, сообщает BBC

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В топ-5 списка попали Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.

Другие крупные британские авиакомпании, Easyjet и British Airways, заняли 11 и 15 место в списке.

В 2018 году Ryanair пережил масштабную забастовку. Компания отменяла рейсы и не предлагала клиентам компенсации, а также трижды меняла правила провоза багажа.

Опрошенные выразили недовольство процессом регистрации, удобством кресел, едой и напитками, а также комфортом в салоне самолета. 

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Тысячи опрошенных заявили, что “больше никогда“ не будут пользоваться услугами этой авиакомпании.

Представитель Ryanair заявил, что опрос не отражает реальный успех компании.

“Количество пассажиров Ryanair выросло на 80% за последние шесть лет, а сайт Ryanair.com стал самым посещаемым авиасайтом в мире. Эти факты свидетельствуют о том, что потребители хотят чего-то большего, чем нерепрезентативный опрос только 8 тысяч человек“, - заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.
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Теги: авиация, авиаперелет, авиакомпании, лоукост, авиаперевозки, Ryanair
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