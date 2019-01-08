Tesla начинает строительство завода в Шанхае

В понедельник, 7 января, официально стартует строительство первого завода компании по производству электромобилей за пределами США.

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Основатель Tesla Илон Маск объявил в Twitter, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей.

"С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!", - отметил бизнесмен.

Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today! — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что Маск анонсировал появление зарядных станций Tesla в Украине. Сеть Supercharger охватит 100% Европы в следующем году – от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции, пообещал Илон Маск.