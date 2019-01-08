Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Tesla начинает строительство завода в Шанхае

Комментариев: 1
В понедельник, 7 января, официально стартует строительство первого завода компании по производству электромобилей за пределами США.
Tesla начинает строить автозавод в Шанхае
Tesla начинает строить автозавод в Шанхае
Getty Images

Читай также: Tesla анонсировала электрокар дешевле Model 3

Основатель Tesla Илон Маск объявил в Twitter, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей.

"С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!", - отметил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Маск анонсировал появление зарядных станций Tesla в Украине. Сеть Supercharger охватит 100% Европы в следующем году – от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции, пообещал Илон Маск.

Поделись:
Теги: завод, Шанхай, Tesla Motors, Илон Маск, электрокары, электромашины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Peyot    08.01.2019, 10:44
Оценка:  0
Peyot
на секунду если бы рашка не устроила войну у нас завод могли бы строить у нас как у стрнаы с самыми крупными залежами лилия из которого акумуляторы делают на теслу и вообще! а шеврон мог бы уже качать газ с донбаса в ЕС и ни о каком северном потоке речине было бы сегодня! вот и как бы и все!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь