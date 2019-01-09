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Суд признал банкротом крупнейшего в Украине производителя шин

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Ранее суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов о взыскании с компании более 20 млрд грн задолженности.
Суд начал процедуру ликвидации завода Росава
Суд начал процедуру ликвидации завода Росава
rosava.com

Хозяйственный суд Киевской области признал банкротом ЗАО Росава и открыл ликвидационную процедуру. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда. 

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Согласно судебным материалам, в декабре 2018 года Хозсуд Киевской области получил заявление Национального банка о признании денежных требований к заводу на 5,7 млрд грн.

В конце апреля 2018 года общее собрание акционеров Росавы приняло решение о добровольном прекращении общества путем ликвидации. В компании называли этот шаг "реструктуризацией предприятия". 

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После этого Фонд гарантирования вкладов публично заявил о долге группы Росава перед обанкротившимся банком Финансы и кредит в размере более 2 млрд грн. ФГВФЛ подчеркивал, что процесс ликвидации ЗАО Росава может привести к блокированию взыскания долгов в принудительном порядке. Перед этим суды вынесли ряд решений, с помощью которых Росава лишилась поручительства перед банком Финансы и кредит по нескольким кредитным договорам.

В ноябре 2018 года Хозсуд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве Росавы и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов о взыскании с нее 20,58 млрд грн задолженности. 

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По данным Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, Росава также должна 1,27 млрд грн долга в качестве налога.

Ранее сообщалось, ВР приняла проект Кодекса, в соответствии с которым физлицо могут признать банкротом: как это работает.

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Теги: суд, завод, Банкротство, Жеваго, Росава, производство шин, шины для машины
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Комментариев (3)
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Мыкола    09.01.2019, 11:31
Оценка:  +1
Мыкола
А нас так уверяли, что частная собственность на средства производства нас озолотит! А оно что-то получается совершенно наоборот! И чем дальше, тем хуже !
Таврія    09.01.2019, 11:27
Оценка:  -1
Таврія
Не удивительно,что Китай претендует на место супердержавы,там за мошенничество в особо крупных размерах карается смертной казнью.У нас масштабы коррупции уже угрожают национальной безопасности и никто даже не сидит.
гость  (аноним)  09.01.2019, 11:23
Оценка:  +1
гость
Рост промпроизводства говорите? Ну-ну...
Как то без российских инвестиций и материалов а так же сбыта недолго завод продержался.
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