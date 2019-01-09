Суд признал банкротом крупнейшего в Украине производителя шин

Ранее суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов о взыскании с компании более 20 млрд грн задолженности.

Хозяйственный суд Киевской области признал банкротом ЗАО Росава и открыл ликвидационную процедуру. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

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Согласно судебным материалам, в декабре 2018 года Хозсуд Киевской области получил заявление Национального банка о признании денежных требований к заводу на 5,7 млрд грн.

В конце апреля 2018 года общее собрание акционеров Росавы приняло решение о добровольном прекращении общества путем ликвидации. В компании называли этот шаг "реструктуризацией предприятия".

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После этого Фонд гарантирования вкладов публично заявил о долге группы Росава перед обанкротившимся банком Финансы и кредит в размере более 2 млрд грн. ФГВФЛ подчеркивал, что процесс ликвидации ЗАО Росава может привести к блокированию взыскания долгов в принудительном порядке. Перед этим суды вынесли ряд решений, с помощью которых Росава лишилась поручительства перед банком Финансы и кредит по нескольким кредитным договорам.

В ноябре 2018 года Хозсуд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве Росавы и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов о взыскании с нее 20,58 млрд грн задолженности.

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По данным Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, Росава также должна 1,27 млрд грн долга в качестве налога.

Ранее сообщалось, ВР приняла проект Кодекса, в соответствии с которым физлицо могут признать банкротом: как это работает.