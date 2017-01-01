Прибыль крупнейших госкомпаний Украины упала вдвое
В первом полугодии 2018 года сто крупнейших госкомпаний Украины уменьшили чистую прибыль на 41,9% до 21,5 млрд грн. Об этом сообщается в отчете на сайте Министерства экономического развития и торговли.
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Как отмечается, основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины, которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. Так, чистая прибыль Нафтогаза уменьшилась на 60,3% - с 27,7 млрд грн до 11 млрд грн.
Как отмечается, наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий в Украине остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Предприятия электроэнергетической отрасли за первые 6 месяцев прошлого года увеличили общий финансовый результат на 12,2%, с 7,6 млрд грн до 8,6 млрд грн.
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Предприятия транспортной отрасли Украины показали снижение чистой прибыли на 17,6%, с 2,7 млрд грн до 2,2 млрд грн. В то же время, Укрзализныця увеличила свой финансовый результат почти в 4 раза, с 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн.
Предприятия пищевой промышленности снизили чистую прибыль на 58,8% - до 0,16 млрд грн.
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Также отмечается, что предприятия химической отрасли Украины увеличили чистую прибыль в первой половине прошлого года до 0,41 млрд грн.
Предприятия угольной отрасли сократили собственные убытки с 2 млрд грн до 1,2 млрд грн.
Отметим, 2017 год сто крупнейших госкомпаний Украины закончили с чистой прибылью 44,4 млрд грн.
Ранее сообщалось, что украинские банки резко нарастили прибыль в ноябре. Лишь за ноябрь банки заработали более пяти миллиардов гривен, тогда как за 10 месяцев - менее 15 миллиардов.
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