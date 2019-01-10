Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз подал на Газпром новый иск

Комментариев: 5
Украинская компания требует компенсации за потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Нафтогаз требует компенсации от Газпрома
Нафтогаз требует компенсации от Газпрома
facebook.com/andriy.kobolyev

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в среду, 9 января, сообщил, что компания подала новый иск против Газпрома. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Коболев уточнил, что иск подан в Стокгольмский трибунал.

Читай также: Нафтогаз инициировал проверки облгазов за незаконные начисления

"Нафтогаз подал в суд против Газпрома новый иск на $12 млрд. Главное основание этого иска - потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что Газпром построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед Нафтогазом как владельцем контракта", - сказал Коболев.

По его словам, это даст возможность Украине компенсировать убытки из-за обхода транзита российского газа.

"Потому что мы говорим российскими коллегам - если вы строите и не хотите транспортировать - компенсируйте", - добавил глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Коболев озвучил предложения на газовых переговорах. Нафтогаз хочет иметь гарантии получения компенсации за отказ Газпрома транспортировать через ГТС Украины.

Поделись:
Теги: ГТС, суд, Газпром, Нафтогаз, иск, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Olshankin    10.01.2019, 12:45
Оценка:  0
Olshankin
Нафтогаз, дарю идеи: подать иски к США, которые своим сжиженным природным газом уменьшают прокачку, и на турецкий ТАНАП за обход Украины.
гость  (аноним)  10.01.2019, 12:16
Оценка:  -1
гость
Автобусник подал в суд на пешехода за то,что тот решил ходить на работу пешком,а не ездить втридорога на его грязной ржавой таратайке с вечно пьяным кондуктором...Есть ассоциация?
Договор на пассажироперевозки заканчивается через месяц,и пешехода не волнует что ты будешь делать со своей тарантайкой!
гость  (аноним)  10.01.2019, 12:09
Оценка:  -1
гость
я раньше покупал кокаколу, теперь буду брать только пепси... на меня тоже кола в суд подаст за упущенную прибыль???
гость  (аноним)  10.01.2019, 12:07
Оценка:  -1
гость
А может все же нахтотгазу попытаться поработать, а не сутяжничать? Иностранные инвесторы не особо уважают сутяжников, пытающихся высосать у кого-то деньги не выполняя РАБОТУ!
сильвер36    10.01.2019, 11:43
Оценка:  +2
сильвер36
а что уже премия закончилась?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь