Нафтогаз подал на Газпром новый иск
Глава Нафтогаза Андрей Коболев в среду, 9 января, сообщил, что компания подала новый иск против Газпрома. Об этом он сказал в эфире 5 канала.
Коболев уточнил, что иск подан в Стокгольмский трибунал.
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"Нафтогаз подал в суд против Газпрома новый иск на $12 млрд. Главное основание этого иска - потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что Газпром построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед Нафтогазом как владельцем контракта", - сказал Коболев.
По его словам, это даст возможность Украине компенсировать убытки из-за обхода транзита российского газа.
"Потому что мы говорим российскими коллегам - если вы строите и не хотите транспортировать - компенсируйте", - добавил глава Нафтогаза.
Ранее сообщалось, что Коболев озвучил предложения на газовых переговорах. Нафтогаз хочет иметь гарантии получения компенсации за отказ Газпрома транспортировать через ГТС Украины.
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