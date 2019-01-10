Коболев озвучил предложения на газовых переговорах

Нафтогаз хочет иметь гарантии получения компенсации за отказ Газпрома транспортировать через ГТС Украины.

Нафтогаз готов обсуждать с Газпромом возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска facebook.com/andriy.kobolyev

Руководство Нафтогаза готово обсуждать с представителями Газпрома возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска на сумму свыше $12 млрд в контексте нового долгосрочного контракта. Об этом в среду, 9 января, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире 5 канала.

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"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты – ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал Коболев.

Он также отметил, что о соответствующем решении Нафтогаз заявлял европейской комиссии.

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"Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с Газпромом", - добавил глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз инициировал проверки облгазов за незаконные начисления. Глава Нафтогаз считает, что облгазы незаконно начисляют дополнительные объемы газа потребителям.