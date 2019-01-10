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Коболев озвучил предложения на газовых переговорах

Комментариев: 4
Нафтогаз хочет иметь гарантии получения компенсации за отказ Газпрома транспортировать через ГТС Украины.
Нафтогаз готов обсуждать с Газпромом возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска
Нафтогаз готов обсуждать с Газпромом возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска
facebook.com/andriy.kobolyev

Руководство Нафтогаза готово обсуждать с представителями Газпрома возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска на сумму свыше $12 млрд в контексте нового долгосрочного контракта. Об этом в среду, 9 января, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире 5 канала.

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"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты – ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал Коболев.

Он также отметил, что о соответствующем решении Нафтогаз заявлял европейской комиссии.

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"Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с Газпромом", - добавил глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз инициировал проверки облгазов за незаконные начисления. Глава Нафтогаз считает, что облгазы незаконно начисляют дополнительные объемы газа потребителям.

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Теги: газ, ГТС, Газпром, Нафтогаз, переговоры, Андрей Коболев
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  10.01.2019, 12:33
Оценка:  0
гость
готово обсуждать с представителями Газпрома возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска

Вообще-то чтоб переговоры состоялись необходимо отказаться и от первого иска, таково условие газпрома...
Есть непреложный общемировой закон: кто девушку угощает - тот ее и танцует!
гость  (аноним)  10.01.2019, 12:23
Оценка:  0
гость
Конечно-конечно выплатит компенсацию, но при условии что ГТС построена за деньги нахтотгаза. Если за общесоюзные средства - сначала верните России ее долю вклада в строительство!
гость  (аноним)  10.01.2019, 12:09
Оценка:  0
гость
я раньше покупал кокаколу, теперь буду брать только пепси... на меня тоже кола в суд подаст за упущенную прибыль???
гость  (аноним)  10.01.2019, 11:54
Оценка:  0
гость
А куйца не соснуть? Вернешь "премию" которую у мамки зашкерил - будут дальнейшие переговоры по транзиту (при условии отказа от всех бредовых претензий). Нет - договор закончится - закончится и транзит!
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