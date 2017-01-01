В Украине сокращается количество отделений банков

В стране по состоянию на 1 января 2019 года количество отделений банков сократилось на 251 единиц.

В НБУ сообщили, что количество банковских отделений в стране сократилось Пресс-центр НБУ

В Украине в октябре-декабре 2018 года количество банковских отделений сократилось на 251 единиц до 8509 отделений. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, пишут Українські новини в четверг, 10 января.

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Так, по состоянию на 1 января 2019 года количество отделений банков составляло 8509, тогда как на 1 ноября - 8760, на 1 июля - 9 128 отделений, а на 1 апреля - 9 440.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка - на 114 отделений, Укрсоцбанка - на 111 отделений, Приватбанка - на 17 отделений, УкрСиббанка - на 10 отделений.

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Наибольший прирост по количеству отделений показали: ПУМБ - 7 отделений, Укрстройинвестбанк - 5 отделений и Банк Альянс - 3 отделения.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк - 2630 отделений, Приватбанк - 2021, Райффайзен Банк Аваль - 503, УкрСиббанк - 300 и Альфа-банк (Украина) - 252 отделения.

Ранее сообщалось, что Американский банк возобновляет сотрудничество с Украиной. Экспортно-импортный банк США решил возобновить свое сотрудничество с Украиной после пятилетнего перерыва.