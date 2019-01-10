Похитители требуют 10 млн долларов в криптовалюте за жену миллионера

Жена норвежского миллионера была похищена из своего дома.

За женщину требуют примерно 10 млн долларов только в криптовалюте Monero facebook.com

Анна-Элизабет Фалькевик-Хаген, которая является супругой норвежского миллионера Тома Хагена, была похищена 31 октября из своего дома Леренскуге. В записке с требованием выкупа числилось примерно 10 млн долларов, которые злоумышленники согласны принять только в криптовалюте Monero, передают Сегодня.

Читай также: В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны

Как обычно, в записке содержался запрет на обращение в полицию или СМИ, что привело к тайному расследованию.

Разгласить информацию решили в ходе расследования, которое решить поможет общество, отмечают в полиции.

Так, Том Хаген является бизнесменом в сфере энергетики и строительства. Он заработал 200 млн долларов и оказался на 172 месте из 400 самых богатых людей Норвегии, по мнению финансового издания Kapital.

Ранее сообщалось, что в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице. 11-летнего мальчика спасли прохожие.