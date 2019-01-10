Похитители требуют 10 млн долларов в криптовалюте за жену миллионера
Анна-Элизабет Фалькевик-Хаген, которая является супругой норвежского миллионера Тома Хагена, была похищена 31 октября из своего дома Леренскуге. В записке с требованием выкупа числилось примерно 10 млн долларов, которые злоумышленники согласны принять только в криптовалюте Monero, передают Сегодня.
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Как обычно, в записке содержался запрет на обращение в полицию или СМИ, что привело к тайному расследованию.
Разгласить информацию решили в ходе расследования, которое решить поможет общество, отмечают в полиции.
Так, Том Хаген является бизнесменом в сфере энергетики и строительства. Он заработал 200 млн долларов и оказался на 172 месте из 400 самых богатых людей Норвегии, по мнению финансового издания Kapital.
Ранее сообщалось, что в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице. 11-летнего мальчика спасли прохожие.
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