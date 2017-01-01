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Кабмин назначил главу Укрзализныци

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До этого Кравцов занимал должность исполняющего обязанности главы Укрзализныци. Решение о назначении было поддержано без возражений.
Решение о назначении Кравцова поддержал независимый наблюдательный совет компании
Решение о назначении Кравцова поддержал независимый наблюдательный совет компании
facebook.com/Kravtsov.Evg

Кабинет министров Украины назначил Евгения Кравцова главой Укрзализныци по предложению наблюдательного совета компании. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании в четверг, 10 января.

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До этого Кравцов занимал должность исполняющего обязанности главы Укрзализныци. Решение о назначении было поддержано без возражений.

“Мы даем ему мандат на профессиональное управление Укрзализныцей. И нам всем надо, чтобы в 2019 году получили прогресс по стабильности и качеству работы. Не буду скрывать, что предприятия и бизнес хотят получить от компании более качественный сервис с большей стабильностью. Все, что производит Украина для внутреннего потребления и внешних рынков, вы должны перевезти и доставить“, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он также подчеркнул, что Укрзализныцая должна оставаться государственной компанией. В новой стратегии ее развития он призвал прописать обновление подвижного состава, электрификацию и улучшение качества услуг. “Не понимаю, как такая компания, как Укрзализныця может быть убыточной?“ - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году. Укрзализныця заложила в финплан на следующий год индексацию тарифов на перевозку пассажиров дважды по 12% - с 1 апреля и с 1 октября.

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Теги: новости компаний, Кабмин Украины, правительство, назначение, правительство Украины, Укрзализныця, Владимир Гройсман, кадровая ротация
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