В Нью-Йорке выставили на продажу легендарный небоскреб

В США планируют продать Chrysler Building - небоскреб в стиле ар-деко в восточной части Манхэттена, ставший одним из символов Нью-Йорка.

В Нью-Йорке планируют продать легендарный небоскреб Chrysler Building. Об этом со ссылкой на председателя совета директоров компании NYC Capital Markets Group Дарси Стекома сообщила The Wall Street Journal.

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Указано, что владельцы небоскреба решили его выставить на продажу из-за высоких затрат на содержание, а также жесткой конкуренции со стороны новых башен.

Как известно, небоскреб был открыт для публики компанией Chrysler Corporation 27 мая 1930 года. На тот момент он стал самым высоким строением в мире, превзойдя Эйфелеву башню. Более того, это здание в стиле ар-деко в восточной части Манхэттена стала одним из символов Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что вокзал в Нью-Йорке продадут за 35 миллионов долларов. Американская транспортная компания приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка.