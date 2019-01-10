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В Кабмине сообщили о рекорде по пассажиропотоку в аэропортах

Комментариев: 1
Суммарный пассажиропоток аэропортов Украины в прошлом году составил 20,55 миллионов человек.
Пассажиропоток аэропортов превысил 20,5 миллионов человек
Пассажиропоток аэропортов превысил 20,5 миллионов человек
depositphotos.com

Суммарный пассажиропоток аэропортов Украины в 2018 году составил 20,55 млн человек, это исторический показатель. Об этом в среду, 9 января, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

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Так, в сравнении с 2017 годом, когда все воздушные гавани страны обслужили 16,49 миллионов человек, показатель 2018 года на 25% больше.

Большой прирост продемонстрировали аэропорты Киев (52%), Черновцы (51%), Львов (48%), Борисполь, Харьков (по 19%), Запорожье (15%).

Омелян также сообщил, что отечественные авиакомпании перевезли около 12,5 млн пассажиров - на 18% больше, чем в 2017 году. Доля лоукостов в сообщении увеличилась до рекордных 30%.

Ранее сообщалось, что в Укрзализныце заявили о рекордном количестве проданных билетов. За сутки было продано больше билетов, чем во время пиковых перевозок. 64% проездных документов было реализовано через интернет.

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Теги: пассажиры, аэропорт, пассажирские перевозки, пассажиропоток, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Ludo_mentis    10.01.2019, 17:24
Оценка:  0
Ludo_mentis
Це все алігархи, а в прастого народа зубажіння!!
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