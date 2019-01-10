Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и появился на сайте реестра 4 января 2019 года.

Официальные причины для ликвидации компании не названы. Как отмечает РБК , Дуров не раскрывает юридическую структуру своей группы, однако ранее он указывал это юрлицо как основное для своего мессенджера. Читай также: Фонд гарантирования вкладов ликвидирует ВТБ Банк Отмечается, что вероятной причиной ликвидации Telegram Messenger LLP является реструктуризация компании. Ранее сообщалось, что суд признал банкротом крупнейшего в Украине производителя шин. Ранее суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов о взыскании с компании более 20 млрд грн задолженности.