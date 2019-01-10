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Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

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Данное решение не связано с блокировкой мессенджера на территории России, полагают эксперты.
Павел Дуров
Павел Дуров
facebook.com/durov
Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.

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Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и появился на сайте реестра 4 января 2019 года.
 
Официальные причины для ликвидации компании не названы.
 
Как отмечает РБК, Дуров не раскрывает юридическую структуру своей группы, однако ранее он указывал это юрлицо как основное для своего мессенджера.

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Отмечается, что вероятной причиной ликвидации Telegram Messenger LLP является реструктуризация компании.
 
Ранее сообщалось, что суд признал банкротом крупнейшего в Украине производителя шин. Ранее суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов о взыскании с компании более 20 млрд грн задолженности.
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Теги: компания, ликвидация, Павел Дуров, Мессенджер, Telegram
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