Брачный контракт: Сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода

После 25 лет брака Джефф Безом возможно разделит 137 млрд долларов с женой.

Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса оценивается почти в 137 млрд долларов, а после развода его жена возможно заберет более 65 млрд долларов, передают Сегодня.

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После того, как супруги заявили, что они “останутся друзьями“, Безосу, чтобы отдать половину своего имущества придется продать акции компании Амазон.

Если Маккензи Безос таки получит это состояние, то она автоматически станет самой богатой женщиной мира и 5 самым богатым человеком в мире.

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Но такое предположение выдвинуто лишь аналитиками, а многие из них считают, что “друзья“ решат не терять заработка, а оставить акции, так как без его контроля они будут цениться не так сильно.

Ранее сообщалось, что похитители требуют 10 млн долларов в криптовалюте за жену миллионера. Жена норвежского миллионера была похищена из своего дома.