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Украинцы проголосовали за новое название коньяка Украины

Комментариев: 7
Победителем стал вариант Украинский бренди. На втором месте - Бурштын, а на третьем - Гайстер .
Украинцам предложили выбрать новое название коньяка Украины
Украинцам предложили выбрать новое название коньяка Украины
depositphotos.com

Стали известны результаты опроса относительно нового названия коньяка Украины. Лидером стало название Украинский бренди. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает пресс-служба проекта Географические указания в Украине, которые проводил исследование.

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Так, согласно результатам, четверть опрошенных (25,6%) хотят, чтобы коньяк в Украине именовался как Украинский бренди или Бренди Украины.

На втором месте – название Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк (9,4%). На третьем – Гайстер (8,5%).

Далее список выглядит так: Кьянок (7,9%), Дубовик/Дубняр (7,2%), Брунат (5,3%), Каннук (4,5%), Укрньяк/Украньяк (4,3%), Сонцедар/Сандарам/Виндар (3,3%), Бревис (3%).

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Отмечается, что все остальные варианты набрали менее трех процентов голосов. В рамках голосования проект получил 16 тысяч ответов и "десятки предложений".

Однако, результат голосования не гарантирует, что коньяк Украины получит новое название украинский бренди. В конце января Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия этого продукта. На совещании будут представлены результаты этого опроса.

Первое место занимает название - Украинский бренди
Первое место занимает название - Украинский бренди
facebook.com/GIs4Ukraine
 

Ранее сообщалось, что Украина не будет производить коньяк. Работа по созданию и внедрению нового термина для обозначения напитка уже началась. С 2026 года производители полностью откажутся от старого названия.

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Теги: алкоголь, опрос, голосование, коньяк, новое название коньяка
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Комментариев (7)
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Pулевой    14.01.2019, 19:35
Оценка:  -2
Pулевой
Это мутное пойло нужно было назвать Педьряк.В честь алкоголика Петьки Пьяношенко.
Kostos    14.01.2019, 19:49
Оценка:  -2
Kostos
Просцакк, ты уже сРулевой Ты сам себе ники придумываешь, клоун?
Pулевой    14.01.2019, 20:01
Оценка:  0
Pулевой
Пьянь,ты что уже злоупотребил"Украинского бренди"?Или привычной настойкой глода раскумарился?
гость  (аноним)  14.01.2019, 19:12
Оценка:  -5
гость
А что, стекломой не нравиться?
Вроде бы просто и народ привык...
Руслан    14.01.2019, 19:35
Оценка:  0
Руслан
дык у вас в кацапистане два вида только и есть - стекломой и бояра. Жрите свинособаки дальше и не хрюкайте
Pулевой    14.01.2019, 19:41
Оценка:  -1
Pулевой
Руслан,не бзди в лужу.На днях в Конотопе хлопнули цех по производству бодяги из стекломоя.БМ даже писал.А настойка боярышника в наших аптеках называется настойкой глода.Так что не стесняйся.
гость  (аноним)  14.01.2019, 19:04
Оценка:  -1
гость
краще Шмурдяк ))))
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