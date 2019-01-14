Украинцы проголосовали за новое название коньяка Украины

Победителем стал вариант Украинский бренди. На втором месте - Бурштын, а на третьем - Гайстер .

Стали известны результаты опроса относительно нового названия коньяка Украины. Лидером стало название Украинский бренди. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает пресс-служба проекта Географические указания в Украине, которые проводил исследование.

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Так, согласно результатам, четверть опрошенных (25,6%) хотят, чтобы коньяк в Украине именовался как Украинский бренди или Бренди Украины.

На втором месте – название Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк (9,4%). На третьем – Гайстер (8,5%).

Далее список выглядит так: Кьянок (7,9%), Дубовик/Дубняр (7,2%), Брунат (5,3%), Каннук (4,5%), Укрньяк/Украньяк (4,3%), Сонцедар/Сандарам/Виндар (3,3%), Бревис (3%).

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Отмечается, что все остальные варианты набрали менее трех процентов голосов. В рамках голосования проект получил 16 тысяч ответов и "десятки предложений".

Однако, результат голосования не гарантирует, что коньяк Украины получит новое название украинский бренди. В конце января Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия этого продукта. На совещании будут представлены результаты этого опроса.

Первое место занимает название - Украинский бренди facebook.com/GIs4Ukraine

Ранее сообщалось, что Украина не будет производить коньяк. Работа по созданию и внедрению нового термина для обозначения напитка уже началась. С 2026 года производители полностью откажутся от старого названия.