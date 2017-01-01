Морепродукты и "изюминка": Что и за сколько предпочитают клиенты ресторанов в 2019

В 2018 году посещаемость ресторанов столицы выросла на 15-20% по сравнению с 2017 годом.

В этом году люди интересуются ресторанами с "изюминкой", а также паназиатской кухней (вьетнамской, корейской и прочими), заведениями с недорогими морепродуктами и итальянскими ресторанами, передают Вести.

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Так, генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова рассказала, что посещаемость в киевских ресторанах выросла приблизительно на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Совладелец сети "Пицца Челентано", Pastateca Максим Храмов также говорит о росте популярности, но уже на 25-30%.

"Люди отошли от кризиса и стали снова тратить деньги в ресторанах", — считает Максим.

Данные исследовательской компании GFK Ukraine показывают, что индекс потребительских настроений (ИПН) в ноябре составил 59,8 (максимум – 200), что на 2,9 пунктов выше, чем месяцем ранее.

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"Продолжилась тенденция к уменьшению ожиданий падения гривни. Заметно улучшились ожидания будущих изменений личного дохода. В то же время индекс потребительских настроений в октябре-ноябре оставался ниже среднего уровня за третий квартал, что свидетельствует о замедлении роста потребления", — говорится в отчете GfK Ukraine.

Количество иностранных посетителей также увеличилось на 10-15% по словам коммерческого директора сети ресторанов "Мировая карта" Виталия Шадчнева. Он, к слову, заявляет, что киевские рестораны считаются одними из лучших среди стран ЕС из-за соотношения качества и низкой цены.

Так, в 2018 году открылось 195 новых ресторанов. Среди них фиш-бар Рыба-пила, которые специализируется на рыбе и морепродуктах из Черного моря, итальянский ресторан Flo с открытой кухней, где каждый может посмотреть процесс приготовления блюд.

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Утиные истории на Шота Руставели предлагают всего 4 блюда на основе утки на вынос – бургер, блинчики, шаурма и тайский суп Том Ям. Паштет на Крещатике вместо Шоколадницы предлагает блюда европейской кухни – от пасты, пиццы и вареников до французских круассанов.

Ольга Насонова отмечает, что украинцы в прошлом году стали интересоваться рыбными ресторанами. Украинцы готовы платить за средний чек не больше 200 гривен за вечер, а популярность бургеров и стейков стремительно падает.

Популярность морепродуктов и рыбы выросла после того, как они стали доступны в цене. Например, в апреле 2018 года ресторатор митрий Борисов открыл заведение Белый налив на Крещатике, где все блюда продают за 29 грн или 1 евро. Главной изюминкой тут являются устрицы с лимоном, которые перестали быть элитным продуктом.

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За год Белый налив расширился до 6 заведений в Киеве, Львове (2 реторана), Луцке, Харькове и Одессе. Среди них и Bar Mushlyа, где рыбные блюда, морепродукты и моллюски продают по 39 грн за порцию.

"Благодаря невысоким ценам и хорошему предложению посетить ресторан могут категории потребителей, которые раньше не могли себе этого позволить", — говорит Максим Храмов.

В дорогих ресторанах средний чек может достигать до 5 тыс грн на человека, говорит Храмов.

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Не все рестораны оказались на вершине успеха, приблизительно 100 их них закрылись, проработав несколько лет. Среди них и ресторан Липский.

"Мы можем по-разному относиться к "Липскому", но возьму на себя смелость и заявлю, что он внес огромный вклад в развитие ресторанного бизнеса в Украине. Здесь побывали все президенты и политики Украины и все гости Украины, всех уровней и регалий", — заявил совладелец ресторана Майкл Дон.

По словам Ольги Насоновой, в Киеве существует огромная конкуренция, так как тут открыто 1,8 тыс ресторанов.

"Чтобы привлечь клиентов, уже мало просто приготовить пасту или пиццу. Гостей необходимо удивлять. Это может быть интересная подача, невысокая стоимость или оригинальный рецепт приготовления", - говорит Ольга.

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Максим Храмов прогнозирует, что в следующем году цены на блюда и напитки в ресторанах будут повышаться. Самой важной причиной считают повышение заработной платы, так как придется платить больше налогов.

"В следующем году они могут подорожать на 30–35%. Многие заведения не компенсировали повышение стоимости продуктов питания в кризисные 2014–2015 годы", — говорит он.

Некоторые будут повышать цену на существующие блюда и напитки в надежде на то, что посетители не откажутся приходить, а некоторые будут менять меню, заменяя сырье более дешевым, или сокращать порции.

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Максим уверяет, что грузинская и японская кухни не будут пользоваться популярностью.

"Грузинских ресторанов в Киеве очень много, поэтому необходимости открывать новые заведения нет. Рестораны японской кухни, как правило, очень дорогие. Инвестировать в них никто не будет", — говорит он.

Виталий Шадчнев прогнозирует, что популярными будут демократические заведения со средним чеком до 200 гривен.

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"Такие заведения могут быть успешными в том случае, если их владелец правильно рассчитает все свои затраты. Если в заведении будет недорого и вкусно, то многие люди станут меньше готовить дома и будут чаще посещать недорогие рестораны", — прогнозирует он.

Сейчас в тренде паназиатская кухня, а также планируют открывать больше украинской и итальянской кухни. В планах и специализированные винные заведения, как, например, Wine Bar или Wine Not.

В 2019 году потребителям предложат сфокусировать внимание на фуд-кортах, или фуд-холлах, то есть большом помещении, где много маленьких заведений с разными кухнями.

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"В странах ЕС многие посетители приходят на такие объекты, чтобы попробовать что-то новое. И в фуд-холлах действительно можно найти интересные предложения. Не секрет, что у многих талантливых рестораторов нет $200 тыс. на строительство полноценного заведения, но у них есть талант и идея. Поэтому фуд-холл для них — прекрасная возможность начать свое дело и со временем расширить бизнес", — отметила Ольга Насонова.

Многие будут развивать доставку, которая сейчас составляет 30% от общих продаж. С каждым годом спрос на доставку возрастает на 30-40% в Киеве.

"Часть средств за доставку платит потребитель, мы получаем и процент продаж от самого ресторана", — говорит директор по развитию приложения по доставке Glovo Утсава Агарваль.

Эксперты заявляют, что новых ресторанов в этом году будет на 20% меньше, так как не хватает помещений в популярных местах (центр города, возле метро или на новых массивах), а также из-за значительно повышенной платы за аренду.

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"Когда нам предложили помещение в самом центре по $100 за кв. м в месяц, мы удивились. Давно таких высоких цен нам не озвучивали. Но буквально недавно владелец другой площадки нас просто ошарашил, заявив, что готов сдавать ее по $150 кв. м в месяц", — поделился директор сети киевских ресторанов, пожелавший остаться неназванным.

Он уверяет, что даже успешный ресторатор может позволить себе заплатить не более 35-40 долларов за кв м в месяц, а платят такую сумму только неопытные инвесторы, которые скорее всего закроются уже через год.

Ранее сообщалось, что Украина отсрочила введение маркировки латиницей. Отсрочку в Кабмине объяснили многочисленными обращениями производителей о необходимости продолжения переходного периода.