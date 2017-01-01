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В Украине планируют возобновить выпуск Ан-124

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Выпуск первого самолета без единого российского комплектующего должен состояться в этом году.
Ан-124-100М Руслан
Ан-124-100М Руслан
fafacebook.com/antonov.company

Госпредприятие Антонов намерено возобновить сборку самолетов Ан-124 Руслан без российских комплектующих. Об этом заявил первый заместитель генерального директора концерна Укроборонпром Сергей Омельченко в эфире телеканала Прямой.

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Он отметил, что сейчас разрабатывается новая электроника самолета.

"Мы уже сейчас на завершающей стадии того, что полностью переделывается вся электронная составляющая этого транспортного самолета. И мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП Антонов уже в этом году, для того чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия", - заявил он.

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Омельченко также уточнил, что Украина пока сотрудничает в вопросе отдельных комплектующих с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе Боинга рейса MH16.

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Теги: самолет, Авиастроение, Антонов, Ан-124 Руслан
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