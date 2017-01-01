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Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику

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Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.
Facebook профинансирует журналистику
Facebook профинансирует журналистику
depositphotos.com
Социальная сеть Facebook планирует инвестировать 300 миллионов долларов в локальные журналистские программы, а именно в местные новостные проекты, партнерства и контент, сообщает CNN.

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Отмечается, что Facebook профинансирует журналистские организации Пулитцеровский центр и Report for America, а также местные новостные издания.
 
“Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их“, – заявила вице-президент Facebook по вопросам информационного партнерства Кэмпбелл Браун.

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По ее словам, медиа-индустрия переживает новый этап развития, и “никто из нас не знает, как будет выглядеть будущее журналистики, но Facebook своими инвестициями хочет присоединиться к поиску решения“.
 

Ранее сообщалось, что Facebook разрешил Netflix и Spotify читать сообщения пользователей. Кроме Netflix и Spotify, среди получателей пользовательской информации упоминаются также Apple, Amazon, Microsoft, Яндекс, Yahoo! и другие.

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Теги: журналистика, Facebook, соцсети, финансирование
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