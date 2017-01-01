Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику

Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.

Отмечается, что Facebook профинансирует журналистские организации Пулитцеровский центр и Report for America, а также местные новостные издания.



“Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их“, – заявила вице-президент Facebook по вопросам информационного партнерства Кэмпбелл Браун. Читай также: В школы Украины проведут Wi-Fi за 500 млн грн



По ее словам, медиа-индустрия переживает новый этап развития, и “никто из нас не знает, как будет выглядеть будущее журналистики, но Facebook своими инвестициями хочет присоединиться к поиску решения“.



Ранее сообщалось, что Facebook разрешил Netflix и Spotify читать сообщения пользователей. Кроме Netflix и Spotify, среди получателей пользовательской информации упоминаются также Apple, Amazon, Microsoft, Яндекс, Yahoo! и другие.