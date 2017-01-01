McDonald’s лишили права на Big Mac в Европе

Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Maс.

McDonald's лишили прав на товарный знак Big Mac в ЕС depositphotos.com

Американская корпорация McDonald's проиграла дело против ирландской сети быстрого питания Supermac's на эксклюзивное использование товарной знака Big Mac в Европейском Союзе.Такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности ЕС, сообщает телеканал Fox News Читай также: Российская сеть пиццерий планирует открываться в Украине



Теперь Supermac's сможет расширить свою сеть, а также сможет называть любое свое блюдо как Big Mac.



Юристы McDonald's пытались остановить рост сети Supermac's и утверждали, что из-за названия потребители будут путать эти рестораны с бургером Big Mac.

