McDonald’s лишили права на Big Mac в Европе
Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Maс.
Американская корпорация McDonald's проиграла дело против ирландской сети быстрого питания Supermac's на эксклюзивное использование товарной знака Big Mac в Европейском Союзе.Такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности ЕС, сообщает телеканал Fox News.
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Теперь Supermac's сможет расширить свою сеть, а также сможет называть любое свое блюдо как Big Mac.
Юристы McDonald's пытались остановить рост сети Supermac's и утверждали, что из-за названия потребители будут путать эти рестораны с бургером Big Mac.
Ранее сообщалось, что курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака. Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.
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