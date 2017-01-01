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McDonald’s лишили права на Big Mac в Европе

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Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Maс.
McDonald's лишили прав на товарный знак Big Mac в ЕС
McDonald's лишили прав на товарный знак Big Mac в ЕС
depositphotos.com
Американская корпорация McDonald's проиграла дело против ирландской сети быстрого питания Supermac's на эксклюзивное использование товарной знака Big Mac в Европейском Союзе.Такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности ЕС, сообщает телеканал Fox News.

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Теперь Supermac's сможет расширить свою сеть, а также сможет называть любое свое блюдо как Big Mac.
 
Юристы McDonald's пытались остановить рост сети Supermac's и утверждали, что из-за названия потребители будут путать эти рестораны с бургером Big Mac.
 
Ранее сообщалось, что курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака. Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.
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Теги: Европа, McDonald’s, название, McDonald's
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