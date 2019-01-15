Wizz Air отменяет рейс Харьков - Лондон из-за низкого спроса - СМИ

На сайте лоукостера нельзя купить билеты на рейс Харьков - Лондон с 9 февраля 2019 года. Направление приостанавливают из-за низкого спроса.

Авиакомпания Wizz Air прекратила продажу билетов на рейс Харьков - Лондон с февраля из-за низкого спроса на это направление. Об этом сообщил ЦТС.

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Указано, что в настоящее время на сайте лоукостера нельзя купить билеты с 9 февраля 2019 года. Также в аэропорту Харькова подтвердили, что рейсы отменяют из-за решения перевозчика.

Известно, что первый рейс Харьков - Лондон был выполнен 13 ноября 2018 года. Полет осуществляли два раза в неделю - во вторник и субботу.

Ранее сообщалось, что в Иране совершил свой последний регулярный рейс пассажирский самолет Boeing 727, возраст которого составляет 38 лет.