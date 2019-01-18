Нардеп организовал разворовывание 100 млн грн в Укрзализныце - НАБУ

Антикоррупционное бюро сообщило семерым лицам о подозрении в завладении почти 100 миллионов гривен из бюджета госкомпании.

НАБУ сообщило семерым лицам о подозрениив завладении почти 100 млн грн Укрзализныци пресс-служба НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подозревают одного из народных депутатов в организации масштабной коррупционной схемы по завладению 93,27 млн грн ПАО Укрзализныця. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-служба НАБУ.

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В частности, Бюро подготовило проект представления на снятие неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы.

При этом в НАБУ не разглашают имени парламентария.

В то же время детективы сообщили о подозрении семи вероятным участникам схемы.

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"15 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО Укрзализныця", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о главе правления – генеральном директоре производителя стрелочной продукции, первом заместителе гендиректора производителя стрелочной продукции, основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов, директоре компании-посредника и трех сотрудников филиала Центра обеспечения производства ПАО Украинская железная дорога.

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Указано, что НАБУ начало расследование указанных фактов в июне 2017 года по собственным наработкам.

"Три человека - два должностных лица предприятия-производителя и руководитель компании-посредника - задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - доложили в Бюро.

Ранее соощалось, что Кабмин назначил главу Укрзализныци. До этого Кравцов занимал должность исполняющего обязанности главы Укрзализныци. Решение о назначении было поддержано без возражений.