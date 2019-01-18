Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома

В Нафтогазе заявили, что акций просто не нашли, а вердикт суда подтверждает действительность решения арбитража и возможность принудительного изъятия акций Газпрома в случае их обнаружения.

Суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании Газпром в Северном потоке. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-служба компании.

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Сообщается, что суд 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования Газпрома к этим компаниям.

В то же время в пресс-службе Нафтогаза заявляют, что этим самым суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии.

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В НАК сообщили, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord StreamAG и Nord Stream2AG "заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих Газпрому, поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет".

"Поэтому свое решение о заморозке активов Газпрома, поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", - говорится в сообщении Нафтогаза в Twitter.

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При этом в Нафтогазе отметили, что "случайно нашли часть этих акций в Великобритании".

"Дочерняя компания Газпрома вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать к дальнейшему решения суда", - заявили в Нафтогазе.

Ранее сообщалось, что Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа. В Брюсселе обсудили транзит природного газа в Евросоюз через Украину без участия российской стороны.