Коболев назвал задачи газовых переговоров с РФ

Нафтогаз будет добиваться продления контрактов на транзит газа в соответсвии с европейским правом.

Главной задачей переговоров по транзиту газа 21 января в Брюсселе является сохранение контракта с Россией, а также заключения нового контракта за европейским правом. Об этом заявил председатель правления Нафтогаз Украины Андрей Коболев во время пресс-конференции в пятницу, 18 января.

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"Главной задачей на этих переговорах является сохранение транзита. Это первое. Второе - мы хотим, чтобы контракт соответствовал всем нормам европейского права. И если эти два условия будут выполнены, мы, во-первых, будем иметь объемы, во-вторых - гарантии, что эти объемы будут нам или предоставляться, или эти деньги будут предоставляться нам дополнительно, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства", - отметил Коболев.

По его словам, именно команда Нафтогаза еще при подписании контракта 2009 года настояла на том, чтобы он был подписан за Шведским правом, поскольку споры рассматриваются именно в Стокгольме, а не в Москве.

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При этом он добавил, что к негативным последствиям контракта 2009 года привело то, что переговоры велись в "кулуарный способ".

Коболев считает, что российская сторона на переговорах будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

Он отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

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Кроме того, Коболев заявил, что газовые контракты между Нафтогазом и Газпромом, заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей безвозвратный ущерб в $32 млрд. По его словам, ущерб мог быть еще большим, но благодаря победе в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти $94,7 млрд, или 177 тыс грн на семью".

Ранее сообщалось, что Нафтогаз оценил перспективы переговоров по газу. Накануне Украина и Еврокомиссия согласовали свои позиции на предстоящих газовых переговорах.