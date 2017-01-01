Поезд "четырех столиц" будет ездить чаще

При этом расписание останется прежним. В Укрзализныце заявили, что маршрут пользуется спросом у пассажиров.

Поезд Киев - Рига будет ездить раз в четыре дня facebook.com/Kravtsov.Evg

Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, будет ездить раз в четыре дня, а не раз в неделю, как это было ранее. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил председатель правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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"Поезд "Четыре столицы" будет курсировать чаще. С 30 января меняем график - рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодняшний день поезд ездит раз в неделю. При этом расписание не меняем", - написал Кравцов.

При этом Кравцов сообщил, что на данный момент заполненность маршрута в направлении Киев – Рига составляет 49%, в обратном – 40%.

"Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги", - отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что первый поезд "четырех столиц" отправился из Киева 28 сентября. Новый поезд соединил Киев, Минск, Вильнюс и Ригу. В его состав входят десять вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс.