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Подозреваемым в хищении миллионов Укрзализныци избрали меру пресечения

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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для трех подозреваемых в незаконном завладении 93 млн грн ПАО Укрзализныця.
Суд не взял под стражу фигурантов дела о хищениях в УЗ
Суд не взял под стражу фигурантов дела о хищениях в УЗ
depositphotos.com

Суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в хищении 93 миллионов Укрзализныци - двум присудили ночной домашний арест, одному 1,9 миллиона гривен залога. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсети Facebook.

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По данным ведомства, ходатайство прокуроров 17 января рассматривал Соломенский районный суд Киева.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей.

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"Однако следственными судьями в отношении двух подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен", - сообщили в САП.

В ведомстве отметили, что решат, подавать ли апелляции на эти постановления, после получения полного текста.

Ранее сообщалось, что Нардеп организовал разворовывание 100 млн грн в Укрзализныце. Антикоррупционное бюро сообщило семерым лицам о подозрении в завладении почти 100 миллионов гривен из бюджета госкомпании.

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Теги: суд, залог, хищение, домашний арест, Укрзализныця, подозреваемые, подозрения, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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