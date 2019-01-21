Нафтогаз назвал себестоимость добычи газа

Стоимость добычи газа государственной компанией составляет 250 долларов за тысячу кубометров, заявил Коболев.

В частных компаниях себестоимость добычи газа еще выше, говорит Коболев facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

Себестоимость добычи газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие затраты на развитие добычи для компании Укргаздобыча, входящую в состав группы Нафтогаз Украины, составляет 250 долларов за тысячу кубических метров. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев, пишет УНИАН.

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"Полная себестоимость добычи газа, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, на бурение, землеотведение, но без учета транспортировки и налогов - составляют приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров", - сказал он.

По словам Коболева, в частных компаниях себестоимость добычи газа еще выше.

Ранее сообщалось, что Укргаздобыча заявила о рекордной добыче за 25 лет. За 2018 год компания добыла почти 15,5 миллиарда кубометров газа. В целом добыча газа в Украине выросла всего на 0,3% за год.