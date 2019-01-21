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Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа

Комментариев: 3
Из-за снижения стоимости газа будет невозможно спрогнозировать рост курса доллара, что приведет к коллапсу финансовой системы страны, уверен Коболев.
Цены на газ снизить невозможно, уверены в Нафтогазе
Цены на газ снизить невозможно, уверены в Нафтогазе
depositphotos.com

Реализовать обещание кандидатов в президенты снизить цену на газ невозможно. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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"Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен", - сказал он.

По мнению Коболева, снижения цены на газ не будет, потому что это "нереально и неправильно", а подобные обещания политиков – популизм.

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"Я хочу сейчас привести пример: в Италии пришла популистская партия, которая обещала, что никогда не будет поддерживать банки деньгами из бюджета. И через 8 минут после прихода к власти они приняли решение, что нужно поддержать очередные банки. Это самый быстрый момент, когда, как говорится, "переобулись в прыжке". И, я думаю, в случае украинских популистов они переобуются в прыжке минуте на первой. И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во-вторых, это неправильно. Вот и все", - отметил он.

Ранее сообщалось, что за два года газ подорожал на 89%. За этот же период стоимость угля выросла на 33%. Из-за цен на энергоносители подорожало электричество.

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Теги: Нафтогаз, цена на газ, Андрей Коболев, тарифы на газ
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Комментариев (3)
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ПейС_ДУК    21.01.2019, 11:49
Оценка:  0
ПейС_ДУК
Всё можно главное захотеть.
гость  (аноним)  21.01.2019, 11:24
Оценка:  +2
гость
Есть два газа. Один от добычи в Украине. Другой закупка. Даже дураку понятно что закупочным газ нельзя поставлять ниже цены закупки, плюс доставка, расходы. Вопрос в том Газе который Украинский. По Конституции недра принадлежат народу, в том числе и газ. Вот и распределяете этот газ украинцым.
гость  (аноним)  21.01.2019, 11:13
Оценка:  +1
гость
Вряд ли кто то поведется на снижение цены на газ. Народ то умнее стал.
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