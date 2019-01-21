Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа

Комментариев: 4
Из-за действий Минэнерго части украинцев придется платить за газ по советстким нормам, говорят в Нафтогазе.
Миллионы украинцев получают платежки с завышенными нормами потребления газа
Миллионы украинцев получают платежки с завышенными нормами потребления газа
depositphotos.com

Нафтогаз обвинил Министерсто энергетики в завышении норм потребления газа для населения, у которых не установлены счетчики. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Читай также: Нафтогаз обвинил "регионалов" в махинациях с платежками по газу в Киеве

Отметим, газовая норма в Украине составляла 3,3 кубометра на человека. В ноябре 2018 года решение правительства о сниженных нормах были обжалованы в Верховном суде, в результате чего потребителя, у которых нет счетчиков, прислали платежки в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года, где указаны следующие нормы: 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).

Нафтогаз считает, что это "безумно" большие нормы, в связи с чем обвиняет Минэнерго в подыгрывании облгазам.

Читай также: В Нафтогазе объяснили платежки за газ с удвоенными суммами

"Не знаем, результат ли это некомпетентности или коррупции, но судебные поддавки облгазам в Минэнерго случаются уже не впервые. Полгода потеряно. Из-за судебного проигрыша и бездействия Министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, теперь должны будут платить по советским, завышенным в несколько раз нормами. Как мы выяснили, сейчас ведомство наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства, однако текст проекта постановления просто кричит о том, чьи интересы обслуживает министерство", - говорится в сообщении.

В компании не указывают, в пользу кого, по ее мнению, работает Минэнерго, но отмечает, что лишние деньги после повышения газовых норм останутся "у газсбытов, абсолютное большинство которых контролируется Фирташем и другими бывшими регионалами".

Читай также: Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа

Количество домохозяйств без счетчиков, по данным Нафтогаза, составляет около трех миллионов.

В декабре прошлого года в Минэнерго подготовилии новые нормы потребления газа для потребителей без счетчиков.

Читай также: Нафтогаз снизил цену на газ для промпотребителей

Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением на уровне 5,8 куб м на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 куб м на период с октября по март (было 3,3 куб м круглый год).

По данным министерства, в настоящее время индивидуальными счетчиками потребления газа не оснащены 24,9% домохозяйств.

Ранее сообщалось, почему завышают нормы потребления газа и как с этим бороться. Облгазы повысили нормы потребленного газа, а тем, у кого нет счетчиков, приходиться платить больше.

Поделись:
Теги: газ, Нафтогаз, Кабмин Украины, нормы, Минэнерго, повышение тарифов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.01.2019, 17:37
Оценка:  0
гость
уроды и одни и другие! прикидываются дурачками и людей разводят на миллионы!!! лохотрон! хрен этой власти, а не голос на выборах!!! обещали справедливость и процветание, а по факту ничего к лучшему не изменили! брехуны и балабоны!!!
Аделька    21.01.2019, 17:19
Оценка:  0
Аделька
В их понимании украинцам не нужно тепло,пища,крыша над головой и лекарства.
locohamster    21.01.2019, 16:50
Оценка:  +1
locohamster
Падлюки
dimasvetik    21.01.2019, 16:46
Оценка:  +1
dimasvetik
одним словом козлы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь