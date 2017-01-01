Звезда с неба в подарок: В Японии будут продавать метеоритный дождь - видео

Чтобы осуществить эту идею они вывели на орбиту специальный спутник.

В Японии будут продавать метеоритный дождь скриншот из видео

Японская компания ALE предложила людям покупать метеоритный дождь, которые будет создавать специальный аппарат. В пятницу, 18 января, он уже был выведен на орбиту ракетой Epsilon японского аэрокосмического агентства JAXA вместе с 7-ю другими мини-спутниками для демонстрации инноваций, передает UBR со ссылкой на sciencealert.com.

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Проект под названием Sky Canvas будет выбрасывать набор маленьких металлических шариков диаметром в 1 см на высоте около 400 км с низкой околоземной орбиты направлении Земли. Компания утверждает, что шарики будут полностью сгорать в атмосфере Земли, но состав не раскрывают.

Планируется, что при сгорании шарики будут создавать поток разноцветных полос света в небе, который можно будет наблюдать в пределах 200 км, главное запустить с правильного положения, чтобы не повредить спутниковое оборудование, находящееся на орбите. Таких шариков должно хватить на 20-30 световых шоу.

Система должна пройти тестирование, поэтому первый искусственный метеоритный дождь опробуют над Хиросимой весной 2020 года.

Цена пока не называется, но компания сообщила, что заказать дождь можно будет по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Японии тестируют минимаркеты без кассиров. Новая система распознавания лиц должна позволить решить проблему с нехваткой рабочей силы.