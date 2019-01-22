РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил что строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 20%.

Российский Газпром построил уже более 20% газопровода Северный поток-2, работы ведутся по графику. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров РФ, Украины и ЕС по газу в понедельник, 21 января, передает ТАСС Читай также: Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа – МИД



"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", – сказал глава Газпрома.



Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. Читай также: Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома



Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.



Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Германии убеждены, что строительству газопровода Северный поток-2 уже ничто не помешает.