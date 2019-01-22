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РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2

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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил что строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 20%.
Северный поток-2 построен на 20%
Северный поток-2 построен на 20%
Getty Images
Российский Газпром построил уже более 20% газопровода Северный поток-2, работы ведутся по графику. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров РФ, Украины и ЕС по газу в понедельник, 21 января, передает ТАСС.

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"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", – сказал глава Газпрома.
 
Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

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Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
 

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Германии убеждены, что строительству газопровода Северный поток-2 уже ничто не помешает.

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Теги: Газпром, Северный поток, российский газ, газопровод
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2019, 10:55
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гость
Проложено почти 500 из 1200, это как то больше 20%,наверное имелось ввиду в том числе и береговая инфраструктура.
И еще было сказано что реально пустить газ по сп-2 к концу года.
И думается так и будет...
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