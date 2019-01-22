Заведено дело по хищениям при строительстве экспресса в Борисполь

Правоохранители получили в суде разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых компания Рилейд является клиентом.

Главное следственное управление Национальной полиции расследует хищения средств в особо крупных размерах при строительстве железнодорожного экспресса Киев – Международный аэропорт Борисполь. Об этом говорится в материалах судебного реестра.

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"Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42018000000003032 от 04.12.2018 по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ", – говорится в сообщении.

Правоохранители подозревают, что чиновники и предприниматели внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ.

В полиции считают, что такие действия имеют признаки уголовных преступлений по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины) и служебный подлог (ч.2 ст.366 УК Украины).

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Отмечается, что в 2018 году ООО Рилейд победило в публичных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО Украинская железная дорога по строительству экспресса из Киева в аэропорт Борисполь на общую сумму более 20,4 млн гривен.

Правоохранители обратились в суд, чтобы получить разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых компания Рилейд является клиентом, чтобы установить причастных к хищению лиц, происхождение и дальнейшее движение средств по счетам. А 17 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство полиции и открыл временный доступ к документам предприятия.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в хищении миллионов Укрзализныци избрали меру пресечения. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для трех подозреваемых в незаконном завладении 93 млн грн ПАО Укрзализныця.