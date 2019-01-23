В Укрзализныци рассказали о деле по экспрессу в Борисполь

В УЗ обещают предоставить полиции все необходимые материалы. Также намерены всячески способствовать расследованию.

Укрзализныця предоставит все необходимые материалы и всячески способствовать расследованию хищения средств в особо крупных размерах при строительстве железнодорожного экспресса Киев – Международный аэропорт Борисполь.Об этом сообщает пресс-службы перевозчика.

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“Со своей стороны, акционерное общество указывает, что отбор внешних подрядчиков, поставщиков и исполнителей работ, привлекаемых к строительству скоростного железнодорожного сообщения в. Киев-Пассажирский – ст. Борисполь-аэропорт, на всех его этапах осуществлялось публично и на конкурсной основе, через государственную электронную систему ProZorro“, - говорится в сообщении.

Также в Укрзализныце отмечают, что все расчеты с контрагентами, привлеченными к строительству, осуществлялись только при условии завершения выполнения работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

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“Соответствующие акты о такие работы составлен в полном соответствии с установленным порядком“, - добавили в пресс-службе УЗ.

Ранее сообщалось, что заведено дело по хищениям при строительстве экспресса в Борисполь. Правоохранители получили в суде разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых компания Рилейд является клиентом.