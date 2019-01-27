Столичная роскошь: Названо ТОП-5 самых дорогих ресторанов Киева
Когда средний чек составляет четырехзначное число, это еще не роскошь. Роскошью можно назвать, если за такую сумму покупать только одну позицию из меню. CF.ua назвали 5 самых дорогих заведений Киева.
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Ресторан Fujiwara Yoshi (ул. Соломенская, 15 а)
В ресторане Fujiwara Yoshi интерьер выполнен в элегантном стиле с элементами восточного декора, а меню составлено из трех видов: из крабов, лобстеров и устриц.
Тут подают фирменные наборы, различные фирменные роллы, горячие роллы, суши гриль. А купить одно из блюд заведения – королевский камчатский краб, можно за 15 500 грн. Большое мясное ассорти обойдется в 1950 грн.
Ресторан IBSEN (ул. Мечникова, 16)
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IBSEN является первым рестораном скандинавской кухни в Киеве. В ресторане подают самые разные морепродукты, которые выбираются сразу с витрины в тарелку: устрицы, лобстеры и прочее.
Шеф-повара готовят на пару, в соли, на гриле или на сковороде. А блюдо Ибсен Кинг Роял Плеттер стоит 5800 грн. На десерт можно попробовать фисташковый Тортино за 190 грн.
Ресторан LEO (ул. Владимирская, 4)
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Ресторан LEO расположен в самом центре столицы и обладает роскошным интерьером с первоклассным сервисом. Заведение подает традиционные украинские блюда в современной интерпретации для деловых обедов и представительских вечеров.
За роскошь придется платить, например, за блюдо "Средиземноморское плато" нужно будет отдать 4800 грн, а чтобы попробовать мусс маракуйа с ореховым скремблом придется отдать 267 грн.
Ресторан Прага (пр-т Академика Глушкова, 1)
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Ресторан Прага расположен на берегу живописного озера среди многолетних деревьев. Место полностью лишено суеты и наполнено красотой и спокойствием. Посетителям предлагается живая музыка, играющая тут каждый вечер. Ежегодно в ресторане проходят Бал Цветов и Осенняя Ярмарка.
Меню ресторана состоит из итальянской, украинской, русской и японской кухонь. Например, запеченного омара в сливочном соусе можно попробовать за 4300 грн, а насладиться филе миньон за 720 грн за 100 гр.
Ресторан Аlaska (ул. Сечевых Стрельцов, 20)
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Интерьер ресторана выполнен в мраморе, натуральном дереве, коже и металле. Много света проникает в ресторан благодаря панорамным окнам, а уют обеспечивает множество растений.
Самым главным украшением ресторана является аквариумы с королевскими крабами, которых привозят сюда живыми прямиком из Норвегии. Меню заведения предлагает морские и океанические деликатесы, а также нетрадиционная коктейльная карта.
Плато с морепродуктами тут можно попробовать за 3900 грн, а полакомиться корзиной с фруктами за 1500 грн.
Ранее сообщалось, что названы самые дорогие в мире продукты питания. Стейк из мраморного мяса стоит 2800 долларов, а дыня от 23 до 26 тыс долларов за штуку.
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