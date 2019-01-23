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Украина и Сербия возобновляют прямое авиасообщение

Комментариев: 2
Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia заявила об открытии с июня 2019 года регулярных рейсов в Киев.
Air Serbia открывает регулярные рейсы в Киев с июня 2019 года
Air Serbia открывает регулярные рейсы в Киев с июня 2019 года
facebook.com/airserbia

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia заявила об открытии с июня 2019 года регулярных рейсов по семи новым направлениям, в том числе - в Киев. Об этом в среду, 23 января, сообщает RTS.

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"С июня самолеты компании Air Serbia будут летать из Белграда по новым направлениям - в Киев, Барселону, Мадрид, Риеку, Краснодар, Хельсинки и Каир. Также будет открыт сезонные линии в Ниццу и Задар", - говорится в сообщении.

В частности, на сайте этой авиакомпании указано, что рейсы будут выполняться дважды в неделю - в воскресенье и вторник. Приблизительная стоимость билета в одну сторону составит 139 евро.

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Известно, что Air Serbia вышла на украинский рынок со второй попытки 16 июня 2016 года, начав ежедневные полеты (кроме среды) между Киевом и Белградом. Однако свой последний рейс эта компания выполнила 30 сентября 2016 года, объяснив прекращение полетов сезонностью. Вместе с тем на следующий летний сезон полеты в Киев не возобновились.

Ранее сообщалось, что Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород. Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу. ЕС "открыл свое небо" Украине в части воздушного пространства Словакии.

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Теги: Киев, авиаперелет, полет, Сербия, рейс, Белград, авиакомпании, авиаперевозки, Авиарейсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.01.2019, 18:02
Оценка:  +1
гость
17:53, так пожалуйся в Air Serbia на то, что тебе не нравятся их стюардессы
гость  (аноним)  23.01.2019, 17:53
Оценка:  -1
гость
Стюардессы какие-то стремные. Да и кольца у обеих на левой руке, а сербы-православные християне.
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