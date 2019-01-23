Украина и Сербия возобновляют прямое авиасообщение

Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia заявила об открытии с июня 2019 года регулярных рейсов в Киев.

Air Serbia открывает регулярные рейсы в Киев с июня 2019 года facebook.com/airserbia

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia заявила об открытии с июня 2019 года регулярных рейсов по семи новым направлениям, в том числе - в Киев. Об этом в среду, 23 января, сообщает RTS.

Читай также: Украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны

"С июня самолеты компании Air Serbia будут летать из Белграда по новым направлениям - в Киев, Барселону, Мадрид, Риеку, Краснодар, Хельсинки и Каир. Также будет открыт сезонные линии в Ниццу и Задар", - говорится в сообщении.

В частности, на сайте этой авиакомпании указано, что рейсы будут выполняться дважды в неделю - в воскресенье и вторник. Приблизительная стоимость билета в одну сторону составит 139 евро.

Читай также: Украинский город вошел в ТОП-100 лучших туристических городов мира

Известно, что Air Serbia вышла на украинский рынок со второй попытки 16 июня 2016 года, начав ежедневные полеты (кроме среды) между Киевом и Белградом. Однако свой последний рейс эта компания выполнила 30 сентября 2016 года, объяснив прекращение полетов сезонностью. Вместе с тем на следующий летний сезон полеты в Киев не возобновились.

Ранее сообщалось, что Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород. Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу. ЕС "открыл свое небо" Украине в части воздушного пространства Словакии.