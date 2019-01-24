Roshen отреагировала на заявление ФСБ о контрабанде

Вероятность контрабанды украинской продукции и деятельности перекупщиков присутствует, отметили в корпорации.

Roshen не может контролировать товар после его реализации дистрибьюторами facebook.com/vladymir.filippov

Корпорация Roshen не имеет отношения к партии кондитерских изделий, которая была задержана в России. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Roshen в четверг, 24 января.

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"Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции Roshen в РФ прекратилась еще в 2013 году", – говорится в сообщении.

В компании заверили, что Roshen, как и любая другая компания, не может контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.

"Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса", – отметили в пресс-службе.

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Также в Roshen напомнили, что для продукции корпорации, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года. А 1 апреля 2017 на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Все мощности фабрики законсервированы.

Ранее сообщалось, что в ФСБ заявили о задержании партии конфет Roshen. Товар передали сотрудникам мобильной группы таможни в Оренбурге для проведения разбирательства.