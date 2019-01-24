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Roshen отреагировала на заявление ФСБ о контрабанде

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Вероятность контрабанды украинской продукции и деятельности перекупщиков присутствует, отметили в корпорации.
Roshen не может контролировать товар после его реализации дистрибьюторами
Roshen не может контролировать товар после его реализации дистрибьюторами
facebook.com/vladymir.filippov

Корпорация Roshen не имеет отношения к партии кондитерских изделий, которая была задержана в России. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Roshen в четверг, 24 января. 

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"Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции Roshen в РФ прекратилась еще в 2013 году", – говорится в сообщении.

В компании заверили, что Roshen, как и любая другая компания, не может контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.

"Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса", – отметили в пресс-службе. 

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Также в Roshen напомнили, что для продукции корпорации, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года. А 1 апреля 2017 на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Все мощности фабрики законсервированы.

Ранее сообщалось, что в ФСБ заявили о задержании партии конфет Roshen. Товар передали сотрудникам мобильной группы таможни в Оренбурге для проведения разбирательства.

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Теги: Россия, Украина, сладости, ФСБ, конфеты, Roshen, кондитерская фабрика, кондитерские изделия, Рошен
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.01.2019, 14:38
Оценка:  +1
гость
На месте Рошена, я бы вообще никаких коментов не давал. Правильные давно знают, кто такие козломордые?
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