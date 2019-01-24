Укрзализныця объяснила, почему выросли цены на постельное белье и чай

В компании утверждают, что цена комплекта постельных принадлежностей и так ниже, чем в других странах СНГ.

Укрзализныця регулярно поднимает цены на билеты и свои услуги facebook.com

Укрзализныця приняла решение о повышении цен на услуги в поездах из-за подорожания основных составляющих для обеспечения пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци в четверг, 24 января.

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"Цены на услуги для пассажиров пересмотрено в связи со стремительным ростом стоимости составляющих для обеспечения пассажиров – материалов, топлива, электроэнергии, влияющим на себестоимость услуг. Кроме того, стоимость услуги предоставления в пользование комплекта постельных принадлежностей в вагонах, принадлежащих АО Укрзализныця, ниже, чем в странах СНГ", – говорится в официальном ответе Укрзализныци на запрос издания.

Также компания уточнила, что с 15 января были введены в действие единые цены на ряд основных услуг, предоставляемых пассажирам. Среди них – пользование комплектом постельного белья в поездах, оплата за чай, кофе и питьевую воду.

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Комплект постельных принадлежностей в вагонах СВ всех категорий поездов отныне стоит 60 гривен с НДС, а в купейных и плацкартных вагонах – 50 гривен с НДС. Также по результатам мониторинга стоимости продукции установлена единая цена чая, кофе и питьевой воды (0,5 л) – это 10 гривен с НДС.

Ранее сообщалось, сколько теперь стоит постельное белье и чай. С 15 января Укрзализныця повысила цены на некоторые услуги.