Лисичанскому водоканалу отключили электричество

Без воды останутся тысячи жителей Лисичанска. Также может остановиться работа местной котельной.

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) в четверг около 14:00 отключило электроснабжение коммунальному предприятию Лисичанскводоканал. Об этом в четверг, 24 января, сообщает УНН со ссылкой на главного инженера водоканала Виктора Францова.

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"Лисичанскводоканал отключен от электроснабжения. Когда его восстановят нам неизвестно", – сказал Францов.

В предприятии не уточняют, по каким причинам произошло обесточивание, однако по данным ЛЭО, Лисичанскводоканал задолжал более 145 млн гривен.

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Также на странице ЛЭО в Facebook появилось подтверждение об отключении Лисичанскводоканала. Энергетики советуют местным жителям сделать запас воды.

Ранее сообщалось, что 9 января ЛЭО уже отключало электроснабжение Лисичанскводоканалу. В случае длительного отсутствия электричества, без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Кроме того, в течение суток это приведет к остановке работы котельной местной теплосети.