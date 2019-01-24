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Лисичанскому водоканалу отключили электричество

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Без воды останутся тысячи жителей Лисичанска. Также может остановиться работа местной котельной.
Энергетики советуют местным жителям сделать запас воды
Энергетики советуют местным жителям сделать запас воды
facebook.com/tovleo

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) в четверг около 14:00 отключило электроснабжение коммунальному предприятию Лисичанскводоканал. Об этом в четверг, 24 января, сообщает УНН со ссылкой на главного инженера водоканала Виктора Францова. 

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"Лисичанскводоканал отключен от электроснабжения. Когда его восстановят нам неизвестно", – сказал Францов.

В предприятии не уточняют, по каким причинам произошло обесточивание, однако по данным ЛЭО, Лисичанскводоканал задолжал более 145 млн гривен. 

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Также на странице ЛЭО в Facebook появилось подтверждение об отключении Лисичанскводоканала. Энергетики советуют местным жителям сделать запас воды.  

Ранее сообщалось, что 9 января ЛЭО уже отключало электроснабжение Лисичанскводоканалу. В случае длительного отсутствия электричества, без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Кроме того, в течение суток это приведет к остановке работы котельной местной теплосети.

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Теги: электроэнергия, вода, донбасс, водоснабжение, Луганская область, Лисичанск, электричество, отключение электричества, новости Донбасса
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 18:40
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гость
Депутатам в раде отключите. У них субсидии.
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