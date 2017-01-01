Хищения в Укрзализныце: НАБУ сообщило о подозрении двум помощникам нардепа

Один из подозреваемых подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Он объявлен в розыск.

Помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему должностному лицу Укрзализныци сообщено о подозрении в завладении 93,27 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу, 25 января.

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По версии следствия, этот человек является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем.

Действия подозреваемого квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28), фиктивное предпринимательство (ч.1 ст.205) и присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191). Читай также: Укрзализныця объяснила, почему выросли цены на постельное белье и чай "Процессуальное действие осуществлено в порядке ст.278, ст.135 Уголовного процессуального кодекса Украины. Поскольку во время расследования получены сведения, что лицо, которое подозревается в совершении особо тяжкого преступления скрывается от следствия, 23 января 2019 года его объявлено в розыск", – говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн гривен Укрзализныця составляет восемь человек, из которых два лица являются помощниками одного из народных депутатов.

Ранее сообщалось, что 17 января было заведено дело по хищениям при строительстве экспресса в Борисполь. Правоохранители получили в суде разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых компания Рилейд является клиентом.