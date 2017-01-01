Укрнафта впервые за 12 лет нарастила добычу нефти

В Укрнафте заявили, что по итогам прошлого года впервые за 12 лет увеличили добычу нефти. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба компании.

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"Годовой рост добычи нефти и конденсата впервые за 12 лет (+ 5%), что привело к общему росту добычи нефти в Украине в 2018 году. Добыча газа в 2018 году составил фактически 1,1 кубометров, снизившись лишь на 2%", - говорится в сообщении.