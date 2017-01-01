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Укрнафта впервые за 12 лет нарастила добычу нефти

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За прошлый год компания увеличила добычу нефти на 5% - почти до полутора миллиона тонн.
Укрнафта добыла больше нефти, но меньше газа
Укрнафта добыла больше нефти, но меньше газа
ukrnafta.com
В Укрнафте заявили, что по итогам прошлого года впервые за 12 лет увеличили добычу нефти. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба компании. 

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"Годовой рост добычи нефти и конденсата впервые за 12 лет (+ 5%), что привело к общему росту добычи нефти в Украине в 2018 году. Добыча газа в 2018 году составил фактически 1,1 кубометров, снизившись лишь на 2%", - говорится в сообщении.

По данным компании, добыча нефти с конденсатом в 2018 году выросла до 1,448 млн тонн против 1,379 млн тонн в предыдущем году. Добыча газа снизилась до 1,082 млрд кубометров в 2018 году (в 2017-м было 1,108 млрд кубометров). Также сократилось производство сжиженного газа: в 2018 году оно составляло 110 тысяч тонн против 116 тысяч тонн годом ранее. 

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Всего в прошлом году компания провела 17 операций гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт на 121 скважине и провела 93 операции по интенсификации добычи. 

Как известно, Нафтогазу принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42%. С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.
 
Ранее сообщалось, что Россия снижает добычу нефти. К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.
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Теги: энергоресурсы, Укрнафта, добыча газа, добыча нефти
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