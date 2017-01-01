Ryanair запускает четыре новых рейса из Украины

Новые рейсы будут запущены из Киева в Нюрнберг, Дюссельдорф, Франкфурт-Хан и Карлсруэ/Баден-Баден.

Крупнейший лоукостер Европы - компания Ryanair с октября 2019 года запустит четыре новых направления из Украины в Германию, сообщает пресс-служба компании.

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Новые рейсы будут запущены из Киева в Нюрнберг, Дюссельдорф, Франкфурт-Хан и Карлсруэ/Баден-Баден. В компании отметили, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

"Эти новые маршруты по низким тарифам будут идеальными для клиентов, путешествующих по делам или для отдыха, поскольку мы продолжаем расширять нашу украинскую сеть, подчеркивая нашу приверженность росту украинского трафика, маршрутов и туризма", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что Wizz Air отменяет рейс Харьков - Лондон из-за низкого спроса. На сайте лоукостера нельзя купить билеты на рейс Харьков - Лондон с 9 февраля 2019 года.