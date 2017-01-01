Борьба с бюрократией: Советы экономистов для предпринимателей

Эксперты утверждают, что необходимо сократить количество бюрократических процедур или упростить их.

Сегодня отмечает, что украинский малый бизнес выполняет 63 избыточные бюрократические процедуры, что равноценно трате 469 часов и почти 38 тыс грн. По данным аналитического центра EasyBusiness треть населения Украины устроена как раз в компаниях малого бизнеса.

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EasyBusiness исследовали Индекс бюрократии в 2018 году, которой базируется на "модельной компании", в основе которой лежит предприятие, производящее металлические изделия, является плательщиком налога на добавленную стоимость, нанимает четверых работников, имеет собственный автомобиль и годовой оборот объемом 100 тысяч евро.

Было замечено, что в течении года такая маленькая компания сталкивается с подготовкой отчетов об использовании и запасах топлива; капитальных инвестициях; выбытия и амортизации активов; документов, подтверждающих обеспечение сотрудников спецодеждой, мылом, молоком и газировкой.

Эксперты аналитической компании утверждают, что время и средства, затраченные на эти процедуры можно было бы направить на наем торгового представителя для привлечения новых клиентов, вложение инвестиций в оптимизацию бизнес-процессов, разработку сайта для популяризации товаров или услуг.

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Так, аналитики утверждают, что развитие малого бизнеса прямо пропорционально зависит от улучшения бизнес-климата в стране и снижению к минимуму бюрократических процедур.

"Исходя из данных Индекса бюрократии-2018, украинские предприниматели вынуждены около месяца платить зарплату каждому работнику для обеспечения бюрократических процедур. Это неправильно, поскольку снижает возможности украинского бизнеса конкурировать с иностранными компаниями.

В итоге наш бизнес не может вкладывать денежные средства в улучшение других процессов, например, в продажи, маркетинг, модернизацию производства. Изменить ситуацию может сокращение количества бюрократических процедур или хотя бы их упрощение", — уточняет экономист Иван Хохлов.

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Так, эксперты утверждают, что для снижения уровня бюрократии, необходимо всего лишь перевести отчетность онлайн, что сейчас пытаются развить многие ведомства.

"Минюст уже сделал многие реестры публичными. Большинство документов теперь реально заказать дистанционно. А недавно расширился и функционал использования электронных подписей. Нужно лишь продолжать двигаться в этом направлении, упрощая процедуры подачи отчетности бизнесом в налоговую и другие государственные органы", — уточняет Хохлов.

Ранее сообщалось, что с какими проблемами пришлось столкнуться отечественному бизнесу в 2018 году: ТОП-5 главных вызовов украинским предпринимателям.