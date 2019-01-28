Нафтогаз против Газпрома: начался второй арбитраж

В Стокгольме стартовало второе судебное разбирательство украинской и российских компаний по транзитному контракту.

В Стокгольме началось второе разбирательство по искам Нафтогаза и Газпрома Getty Images

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма в понедельник, 28 января, начал первое заседание по второму транзитному спору между Нафтогазом и Газпромом. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

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"Сейчас в Стокгольме на первом заседании нового арбитража против Газпрома (Case Management Conference)", - написал он.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах. Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.