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Нафтогаз против Газпрома: начался второй арбитраж

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В Стокгольме стартовало второе судебное разбирательство украинской и российских компаний по транзитному контракту.
В Стокгольме началось второе разбирательство по искам Нафтогаза и Газпрома
В Стокгольме началось второе разбирательство по искам Нафтогаза и Газпрома
Getty Images

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма в понедельник, 28 января, начал первое заседание по второму транзитному спору между Нафтогазом и Газпромом. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook

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"Сейчас в Стокгольме на первом заседании нового арбитража против Газпрома (Case Management Conference)", - написал он.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах. Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, арбитраж, транзит газа, Стокгольмский арбитраж
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.01.2019, 19:23
Оценка:  -2
гость
ГАЗПРОМ РУЛИТ.НАФТОХАС КОЗЛЫ ВОНЮЧИЯ
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