Коболев заявил, что будет отдавать всю зарплату на благотворительность
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Коболев отметил, что его зарплата стала "политической темой", которая привела к вмешательству правительства в дела компании.
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По его словам, все доходы в виде зарплаты, премий, доплат, которые он получает в Нафтогазе, будут на 100% перечислены в три благотворительные организации: Народный тыл в поддержку семей погибших воинов, Повернысь живым в поддержку армии и Таблеточки в помощь детям с онкологическими заболеваниями.
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"Я очень надеюсь, что мое решение позволит снять заполитизированность и напряжение вокруг этого вопроса, потому что речь идет не о моей зарплате, а речь идет фактически об отмене всей корпоративной реформы. <...> Ее отмена будет катастрофической, негативной для бюджета, для страны и для успеха таких вещей, как Стокгольмский арбитраж", - указал глава Нафтогаза.
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