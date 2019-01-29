Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коболев заявил, что будет отдавать всю зарплату на благотворительность

Комментариев: 2
Глава Нафтогаза надеется, что его решение снимет политическое давление, которое вынуждает Кабмин реагировать на критику высоких зарплат в компании.
Андрей Коболев решил отказаться от зарплаты в пользу благотворительности
Андрей Коболев решил отказаться от зарплаты в пользу благотворительности
facebook.com
Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что намерен до конца текущего календарного года перечислять всю свою зарплату в три благотворительных фонда. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV вечером 28 января. 

Читай также: Нафтогаз против Газпрома: начался второй арбитраж

Коболев отметил, что его зарплата стала "политической темой", которая привела к вмешательству правительства в дела компании.

"Давление, которое идет и на правительство, привело к тому, что оно попыталось вмешаться не в свои полномочия... Чтобы убрать эти вопросы с политической арены, я принял решение с февраля и до конца этого календарного года, то есть до окончания политического процесса, что я буду  перечислять все свои доходы на благотворительные нужды", - отметил глава Нафтогаза

Читай также: Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн

По его словам, все доходы в виде зарплаты, премий, доплат, которые он получает в Нафтогазе, будут на 100% перечислены в три благотворительные организации: Народный тыл в поддержку семей погибших воинов, Повернысь живым в поддержку армии и Таблеточки в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Коболев подчеркнул, что будет отчитываться об этом каждый месяц. 

Читай также: Реальная себестоимость газа не имеет ничего общего с цифрами Коболева – Пинзеник

"Я очень надеюсь, что мое решение позволит снять заполитизированность и напряжение вокруг этого вопроса, потому что речь идет не о моей зарплате, а речь идет фактически об отмене всей корпоративной реформы. <...> Ее отмена будет катастрофической, негативной для бюджета, для страны и для успеха таких вещей, как Стокгольмский арбитраж", - указал глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Коболев прокомментировал намерение Кабмина разорвать с ним контракт. Руководитель Нафтогаза заявил, что его зарплата определена постановлением Кабмина, поэтому предложение пересмотреть контракт при сохранении постановления - нелогично.
Поделись:
Теги: благотворительность, Нафтогаз, премия, зарплата, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.01.2019, 12:21
Оценка:  0
гость
у него в марте заканчивается контракт) т.е. 4 года получал и премии и зарплаты, а как осталось до конца контракта 2 месяца то решил зарплату пожертвовать, хитер)))
гость  (аноним)  29.01.2019, 11:40
Оценка:  +1
гость
Этому рыжему хряку кто-то поверит? Премию, сука, верни, которую ты спер из бюджета.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь