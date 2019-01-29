Коболев заявил, что будет отдавать всю зарплату на благотворительность

"Давление, которое идет и на правительство, привело к тому, что оно попыталось вмешаться не в свои полномочия... Чтобы убрать эти вопросы с политической арены, я принял решение с февраля и до конца этого календарного года, то есть до окончания политического процесса, что я буду перечислять все свои доходы на благотворительные нужды", - отметил глава Нафтогаза.

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По его словам, все доходы в виде зарплаты, премий, доплат, которые он получает в Нафтогазе, будут на 100% перечислены в три благотворительные организации: Народный тыл в поддержку семей погибших воинов, Повернысь живым в поддержку армии и Таблеточки в помощь детям с онкологическими заболеваниями.