Продавец из Хмельницка заплатит 125 190 грн штрафа за работника

Сотрудник был не оформлен и стажировался по устной договоренности.

Предприниматель из Хмельницка получил штраф за неоформленного сотрудника depositphotos.com

Владелец магазина в Хмельницком получил штраф в размере 125 тыс 190 грн за использование труда неоформленного работника. Такое постановление вынесло управление Гоструда в Хмельницкой области, передают Сегодня.

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"Во время инспекционного посещения установлено, что трудовые отношения между работником-продавцом магазина и физическим лицом-предпринимателем не были должным образом оформлены.

Стало известно, что физическое лицо-предприниматель никаких договоров с наемным работником по трудоустройству не заключал, была лишь устная договоренность о прохождении стажировки", – сообщают в пресс-службе управления Гоструда области.

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Сумма штрафа была вычислена по закону в размере 30-кратной минимальной заработной платы.

Ранее сообщалось, что ГФС усилит проверки работодателей на наличие зарплат в конверте. Нарушения нашли у 46% проверенных субъектов хозяйствования.