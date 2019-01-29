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Продавец из Хмельницка заплатит 125 190 грн штрафа за работника

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Сотрудник был не оформлен и стажировался по устной договоренности.
Предприниматель из Хмельницка получил штраф за неоформленного сотрудника
Предприниматель из Хмельницка получил штраф за неоформленного сотрудника
depositphotos.com

Владелец магазина в Хмельницком получил штраф в размере 125 тыс 190 грн за использование труда неоформленного работника. Такое постановление вынесло управление Гоструда в Хмельницкой области, передают Сегодня. 

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"Во время инспекционного посещения установлено, что трудовые отношения между работником-продавцом магазина и физическим лицом-предпринимателем не были должным образом оформлены.

Стало известно, что физическое лицо-предприниматель никаких договоров с наемным работником по трудоустройству не заключал, была лишь устная договоренность о прохождении стажировки", – сообщают в пресс-службе управления Гоструда области. 

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Сумма штрафа была вычислена по закону в размере 30-кратной минимальной заработной платы.

Ранее сообщалось, что ГФС усилит проверки работодателей на наличие зарплат в конверте. Нарушения нашли у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

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Теги: зарплата, заработная плата, зарплата в украине, теневая зарплата, зарплата в конверте, штраф за неоформленного сотрудника, теневая зарплата, штраф за зарплату в конверте
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Комментариев (2)
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Boxerogos    29.01.2019, 13:53
Оценка:  0
Boxerogos
В Киеве знаю десятки фирм,которые нелегально трудоустраивают.В Харькове так же,ещё в Днепре,Запорожье,Одессе.В сумме более 150 наберётся.На каждую из этих фирм нелегально трудятся как минимум 30 человек.Зарплата в конверте.Задержка зарплаты-максимум 10 дней.
гость  (аноним)  29.01.2019, 13:52
Оценка:  +1
гость
ну хоть что-то... давно пора, пусть работают по закону, без отговорок, умеряйте аппетиты, средства производства есть - живите
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