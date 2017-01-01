Нафтогаз обвинил газсбыты в незаконных требованиях

Региональные газсбыты нарушают закон, когда требуют с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды.

В НАК Нафтогаз заявили, что газсбыты не имеют права взимать с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза, обнародованном в воскресенье, 3 февраля на странице в Facebook.

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"Газсбыты не имеют права взимать с потребителей или даже выставлять им дополнительные суммы за прошлые периоды. Независимо от позиции Нафтогаза, они делали это незаконно. Газсбыты не собираются прощать вам ни копейки из ваших долгов, даже если Кабмин заставит нас списать им миллиарды гривен задолженности", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что ряд газсбытов отменили через суд "несуразно" принятые Кабмином постановления.

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"Кабмин сыграл в этих судах в поддавки и проиграл. Поэтому и убытки должен компенсировать газсбытам Кабмин. Не Вы, не Нафтогаз, а тот, кто сработал непрофессионально, и должен нести за это ответственность", - отметили в компании.

Как добавили в НАК, прежде чем требовать у кого-либо любые суммы, газсбыты Фирташа должны доказать эти суммы в суде. Однако, по мнению руководства Нафтогаза, для этого администрации газсбытов придется показать объемы по конкретным потребителями, чего они боятся больше всего.

Ранее сообщалось, что Коболев заявил, что будет отдавать всю зарплату на благотворительность. Глава Нафтогаза надеется, что его решение снимет политическое давление, которое вынуждает Кабмин реагировать на критику высоких зарплат в компании.