Украина готовит продажу одного из госбанков

Начата процедура для вхождения Международной финансовой корпорации в капитал Укргазбанка.

В Украине начали процедуру продажи государственного Укргазбанка, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Так, Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и Укргазбанком условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка", - говорится в сообщении.

Согласно Меморандуму, IFC способствовала Укргазбанку в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

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"Успешная кооперация государственного банка и международной финансовой организации уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине", - заявили в Минфине.

Ранее сообщалось, что в НБУ сказали, когда начнут продавать ПриватБанк. В Национальном банке Украины подготовку к продаже ПриватБанка планируют начинать не ранее чем в 2020 году.