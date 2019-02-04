Украина готовит продажу одного из госбанков
В Украине начали процедуру продажи государственного Укргазбанка, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и Укргазбанком условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка", - говорится в сообщении.
Согласно Меморандуму, IFC способствовала Укргазбанку в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.
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"Успешная кооперация государственного банка и международной финансовой организации уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине", - заявили в Минфине.
Ранее сообщалось, что в НБУ сказали, когда начнут продавать ПриватБанк. В Национальном банке Украины подготовку к продаже ПриватБанка планируют начинать не ранее чем в 2020 году.
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