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Британская BP будет разведывать нефть и газ в Якутии - СМИ

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Британская нефтегазовая компания ВР и Роснефть совместно будут изучать два новых месторождения в Якутии.
Британия и РФ совместно будут добывать нефть в Якутии
Британия и РФ совместно будут добывать нефть в Якутии
Getty Images

Британская нефтегазовая компания ВР и Роснефть договорились о том, что будут совместно изучать два новых нефтегазовых лицензионных участка в Якутии. Об этом со ссылкой на отчет британской компании сообщает во вторник, 5 февраля, ТАСС

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Как следует из отчета, соответствующие договоренности были достигнуты еще в сентябре 2018 года.

Известно, что в декабре была закрыта первая часть сделки по передаче лицензий дочерней компании Ермак Нафтогаз. В то же время завершить ее после получения соответствующих разрешений планируется в 2019 году. 

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Также в декабре была завершена передача лицензий по Харампурскому и Фестивальному месторождениях ООО Харампурнефтегаз, в котором частицы Роснефти и ВР составят 51% и 49% соответственно.

Как отмечается, суммарные запасы Харампурского и Фестивального месторождений оцениваются в 880 млрд куб м газа, на первом этапе Роснефть и BP планируют добывать 11 млрд куб м. При этом добытый газ Роснефть планирует реализовывать на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что Россия снижает добычу нефти. К концу января в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.

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Теги: Россия, нефть, газ, Британия, Якутия, Роснефть, добыча, российский газ, добыча газа, месторождение, добыча нефти
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2019, 15:53
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гость
З Р А Д И Щ А!!!!!! ИНВЕСТИЦИИ и СОТРУДНИЧЕСТВО!!!!!
А где жеж санкции?! Это что получается, Скрипали марно сгинули в застенках новичка?!
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