Крупнейший ТРЦ в Украине продали на торгах

Недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika на Кольцевой дороге столицы продали за 777,13 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота Надра, по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве. Об этом сообщает на сайте ProZorro.Продажи.

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Победителем аукциона стала компания Солтекс Капитал, которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 млн грн.

Как сообщается на странице лота, проданы "имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно: многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который является составной частью проекта "Жилая и общественная застройка с автовокзалом территории по адресу: г. Киев, вул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в". Начальная цена лота составляла 2 млрд 590 млн грн.

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Согласно информации на сайте проекта, многофункциональный комплекс Respublika должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине.

Ранее сообщалось, что НБУ затягивает продажу недостроенного ТРЦ "Республика", подыгрывая бывшим собственникам объекта.