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Крупнейший ТРЦ в Украине продали на торгах

Комментариев: 1
Недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika на Кольцевой дороге столицы продали за 777,13 млн грн.
ТРЦ Respublika продали на торгах
ТРЦ Respublika продали на торгах
facebook.com/trkrespublika

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота Надра, по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве. Об этом сообщает на сайте ProZorro.Продажи. 

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Победителем аукциона стала компания Солтекс Капитал, которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 млн грн.

Как сообщается на странице лота, проданы "имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно: многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который является составной частью проекта "Жилая и общественная застройка с автовокзалом территории по адресу: г. Киев, вул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в". Начальная цена лота составляла 2 млрд 590 млн грн. 

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Согласно информации на сайте проекта, многофункциональный комплекс Respublika должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине.

Ранее сообщалось, что НБУ затягивает продажу недостроенного ТРЦ "Республика", подыгрывая бывшим собственникам объекта. 

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Теги: Киев, торги, недострои, ТРЦ, Фонд гарантирования вкладов физлиц
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.02.2019, 11:51
Оценка:  0
гость
Продали в 3 с лишнтм раза дешевле, не завидно... А за сколько в итоге Норд продадут?
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